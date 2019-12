El congrés del PSC ratifica Miquel Iceta com a primer secretari per unanimitat

El congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) va ratificar ahir Miquel Iceta com a primer secretari del partit per aclamació, en no registrar ni cap vot en contra ni cap abstenció. Iceta va agrair la confiança rebuda pels 1.069 delegats i es va erigir com a proper president de la Generalitat perquè veu possibilitats de tornar a ser «el primer partit de Catalunya», i per això va demanar començar a preparar-se per «competir, governar i fer acords», un objectiu que va situar com la «realitat i ambició» dels socialistes catalans.



«Recosir» Catalunya

En el seu discurs després de la ratificació, Iceta va assegurar que sabrà trobar mecanismes de «diàleg, negociació i pacte» per trobar la millor solució acordada possible a la situació actual. Iceta va criticar «el mal govern» de Torra i es va mostrar convençut de poder «recosir el país» i solucionar el conflicte actual, i de fer un govern «que governi per a les persones».

També es va comprometre a posar per davant el benestar de les persones i mirar «la realitat de cara». Per això, va assegurar no utilitzar les banderes «per tapar la realitat» i evitar que «l'oneig» de banderes els faci «confondre les prioritats». Iceta va qualificar els socialistes com «els representants de l'espai catalanista no independentista, de centre i centre esquerra sense renunciar a influir a Espanya i Catalunya.



Calvo «renya» els barons

La vicepresidenta del Govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, va enviar aquest dissabte un missatge als qui critiquen el diàleg del PSOE amb altres forces polítiques (entre els quals barons molt destacats del seu mateix partit, com Garcia-Page i Lambán) i va assegurar que «a qui li estranya que dialoguem, s'ho ha de fer mirar». Va recalcar que «en democràcia estem obligats a parlar», perquè sinó, va afegir, «no és democràcia».

Calvo també va defensar que «allò més progressista, més revolucionari, valent i prudent» és complir les normes establertes en democràcia. «Ningú no és més valent ni més llest per saltar-se les normes».

La vicepresidenta va defensar que el PSOE és garant de poder donar solució als conflictes «d'odre territorial».Calvo va assegurar que des de petita veia que Catalunya era un orgull per a la resta d'Espanya i va assegurar treballar per poder-ho aconseguir.