Esgotament: «Estic desitjant que acabi ja»

? L'ambient de la Cimera de Clima (COP25) que busca acords per evitar l'escalfament global s'ha refredat durant les seves últimes jornades. El cansament després de dues llargues setmanes d'activitat i el pessimisme davant l'avanç de les negociacions dels països participants han contagiat durant aquest dies la clausura en els recintes firals d'IFEMA, a Madrid. «Estic desitjant que acabi ja», reconeixia Carmiña al cubicle on ha despatxat cafès i pastes a persones de diferents nacionalitats, i per on ha vist passar la reina Letícia i l'activista Greta Thunberg els últims dies. Aquests darrers dies, però, es notava menys afluència des de primera hora. «Els primers dies sí que hi va haver molta gent i els controls eren exhaustius», explicava la cambrera.

«A la Cimera de Clima s'han esborrat les fronteres», afegia Carmiña. L'esdeveniment de Nacions Unides presidit per Xile i traslladat a Espanya ha funcionat com una zona internacional que semblava aliena als mapes. Celebrada als recintes firals de Madrid, els pavellons batejats amb topònims xilens han estat custodiats per agents de l'ONU, vestits amb uniforme policial distintivament nord-americà.