Forcadell diu que l'estratègia que s'ha seguit fins ara no és guanyadora i aposta per la d'ERC

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defensat aquest diumenge que ERC aposta per una estratègia guanyadora que ha de fer avançar l'independentisme cap a la República Catalana: "S'ha demostrat que fins ara l'estratègia que hem seguit no ho ha estat".

En una entrevista del 'Diari Ara' que ha recollit Europa Press, Forcadell ha assegurat que ERC ha adaptat l'estratègia a les circumstàncies per poder aconseguir el mateix objectiu de sempre: la independència de Catalunya.

"És evident que no es van fer bé (les coses) perquè si no, no estaríem a la presó ni a l'exili. Ho podíem fer millor? Sí, ara sabem coses que llavors jo no sabia", ha afirmat.

Ha dit que no va tenir suficient informació per seguir algunes decisions i que va ser durant el judici de l'1-O quan va saber moltes coses: "Quan vaig escoltar que Trapero estava disposat a detenir el president (Carles Puigdemont), sort que estava asseguda".

Per Forcadell, condemnada a 11 anys i mig de presó pel delicte de sedició, cap condemna és digerible quan condemnen algú "per un delicte que no existeix" i ha declarat estar convençuda que si hagués renunciat a formar part de les llistes del 21-D del 2017 la condemna hauria estat una altra.

En aquest sentit, també ha afirmat que estaria en el TSJC amb la resta de companys si no hagués exercit de presidenta de l'ANC, i ha afirmat que veu "molt poc factible" tant una eventual llei d'amnistia com un indult.

Sobre la proposta del president de la Generalitat, Quim Torra, de tornar a celebrar un referèndum, Forcadell ha sostingut que no veu unanimitat en l'independentisme per poder celebrar-lo a curt termini, encara que ho considera com la via a seguir.

L'expresidenta del Parlament ha assenyalat que li agradaria que l'ANC "tornés als orígens" i que fos el lloc de trobada de totes les sensibilitats de l'independentisme.