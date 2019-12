El marcador de la Marató segueix pujant i ja suma més d'un milió

El marcador de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio segueix pujant i a les 14.30 hores d'aquest diumenge ja suma 1,1 milions d'euros (1.106.423 euros, concretament) per lluitar contra les malalties minoritàries. La 28a edició de la gala solidària es mostra més itinerant que mai amb platós televisius simultanis a Tàrrega, Olot, Reus i Barcelona i un de mòbil –un autocar- que recorrerà Catalunya encapçalat per Quim Masferrer. Mònica Terribas, Jordi Basté i Josep Cuní l'esperaran a les diferents seus. La Marató 2019 ha generat com és habitual activitats a gairebé totes les poblacions catalanes. N'hi ha previstes més de 3.600 –des de xocolatades solidàries fins a partits de futbol- repartides en 729 municipis. El telèfon per fer donacions és el 900 21 50 50 i més de 3.400 voluntaris –alguns d'ells famosos- atendran les trucades dels espectadors.

La Marató 2019 ha arrencat a les 08.00 hores amb una edició especial del programa 'El Suplement', amb Roger Escapa, des del Casino l'Aliança del Poblenou. L'espai ha entrevistat la investigadora Susan Webb, la presentadora Isabel Gemio i el rumber 'Petitet', amb testimonis com la Maria Márquez –afectada amb síndrome d'Apert-, connexions amb TV3 i actualitzacions del marcador. La presidenta de la CCMA en funcions, Núria Llorach, ha destacat que "la Marató és un èxit perquè l'hem acostat a la gent, i la divulgació és tan important com la recaptació". Llorach també ha recordat que La Marató té dos grans objectius: "la recaptació de donatius per una banda, però també la divulgació i sensibilització sobre les malalties que s'aborden".

Una taula rodona ha donat les claus de com afrontar una malaltia minoritària, amb el doctor Eduardo Brignani, psicòleg amb gran experiència en l'atenció a les famílies afectades per diferents malalties minoritàries; la doctora Gemma Aznar, neuropediatra; Júlia Vázquez, nena amb síndrome de Barret; Montse Flamarich, mare de Júlia i farmacèutica; Ana Mendoza, presidenta de l'Associació MPS, membre de Fecamm i mare del Víctor, amb síndrome de Morquio. I a migdia, la Marató ha entrevistat els esportistes Alba Coma, amb espina bífida i campiona d'esquí alpí adaptat, i Marcos Bajo, atleta amb Retinosis Pigmentària.