Casado manté la negativa del PP a facilitar una govern del PSOE amb Podem

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, no han acostat posicions a la reunió que han mantingut durant 40 minuts al Congrés dels Diputats, segons ha apuntat Casado en roda de premsa. La reunió s'emmarca en els contactes del president espanyol previs a una hipotètica investidura i en paral·lel a les negociacions del PSOE amb ERC per aconseguir l'abstenció dels republicans. Malgrat que Sánchez li ha demanat que s'abstingui, el líder del PP ha descartat que la seva formació pugui facilitar per activa o per passiva una investidura i un govern del PSOE i "els comunistes" de Podem. El líder del PSOE es reuneix a aquesta hora amb la de Cs, Inés Arrimadas, que en una entrevista a El Mundo insisteix en la via d'una acord entre el PSOE, el PP i Cs per fer possible la governabilitat.

En roda de premsa al Congrés, Casado ha afirmat que Sánchez ja té un acord signat amb Podem i intenta ara que el PP sigui "una coartada" pel govern de coalició. "El PP no pot ser un partit que blanquegi el pacte amb Podem", ha afirmat Casado, que ha insistit que "l'única oferta" que li ha fet Sánchez és que el PP "s'abstingui".

Casado ha tancat la porta de l'abstenció del PP i ha insistit a acusar Sánchez de buscar un acord amb ERC. Segons Casado, el PSOE té altres alternatives més enllà d'ERC i el PP, com per exemple una entesa amb Ciutadans perquè doni suport o s'abstingui a un govern format entre el PSOE i Podem.

"Estenem la mà a la governabilitat, però no podem donar suport a una investidura amb Podem", ha afirmat Casado, que ha retret a Sánchez que pretengui impulsar un programa de govern "irresponsable". "El PP no es pot abstenir davant un govern del PSOE i dels comunistes de Podem, perquè seria molt dolent pels espanyols", ha sentenciat.

Descarta la 'via Arrimadas'



Casado ha descartat també que la 'via Arrimadas' -en referència a l'hipotètic acord entre el PSOE, PP i Cs que planteja la líder de Cs- tingui cap possibilitat de prosperar. Segons el líder del PP, en la mesura que Sánchez té tancat un acord amb Podem, no hi ha cap possibilitat que desfaci aquesta entensa i l'únic que cal evitar ara és que aconsegueixi la investidura amb l'abstenció d'ERC.

La reunió entre Sánchez i Casado té lloc a 24 hores de la trucada que el president espanyol mantindrà aquest dimarts a les 09.15h amb el president de la Generalitat, Quim Torra, malgrat que el líder del PSOE ha situat aquest contacte en una ronda de converses amb els presidents dels governs autonòmics que comença a les 09.00 amb el lehendakari Íñigo Urkullu.

Està previst que la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, comparegui aquest migdia al Congrés per valorar les dues trobades del president espanyol amb Casado i Arrimadas. Lastra serà també l'encarregada de mantenir contactes al llarg d'aquesta setmana amb la resta de formacions polítiques, tal com va anunciar Sánchez després d'acceptar l'encàrrec de Felip VI de sotmetre's a la investidura.