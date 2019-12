Borrell insta a plantar cara a l'independentisme

L'alt representant de la Unió Europea (UE) per a Afers Estrangers, Josep Borrell, va demanar ahir plantar cara a l'independentisme «amb més força, més convicció, més arguments i més capacitat pedagògica» per fer front a les «falsedats» que s'han propagat «durant molts anys».

Josep Borrell ha destacat que «alguns ens volen intentar dividir, però nosaltres treballem per unir, per fer de pont entre diverses sensibilitats socials sense excloure ningú». Borrell va afirmar que els socialistes no demanen a la gent que triï entre ser «una cosa o una altra».

Borrell també va aprofitar per carregar contra els líders independentistes, dels quals va dir que quan parlen «en nom de tots els catalans» ignoren aquells que «no combreguem amb les seves idees». Va reconèixer la diversitat del poble de Catalunya, on conviuen diferents identitats, i creu que «totes s'han d'integrar dins del que és el gran poble català».

El cap de la diplomàcia europea va elogiar la Constitució espanyola, que ha permès al país viure «els 40 millors anys de la nostra història moderna, ho hem de dir amb orgull i satisfacció: la Constitució ens ha portat els millors anys de la nostra vida».