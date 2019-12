Govern i Catalunya en Comú pacten pujar l'IRPF a les rendes més altes

L'acord entre el Govern i el grup parlamentari de CatECP inclou una modificació de l'IRPF, de l'impost de successions i patrimoni, d'habitatges buits i begudes ensucrades envasades. A més, passa per crear un nou impost a les empreses energètiques. El vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha explicat en una roda de premsa al departament, aquest dilluns al matí, que confia en un acord sobre despeses amb els comuns. De fet, preveu que el Parlament aprovi els pressupostos durant el primer trimestre de 2020. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, també ha comparegut després de la reunió entre l'executiu i CatECP, per agrair l'entesa amb els comuns i l'esforç dels equips negociadors, mentre que la presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, diu que es tracta d'"un primer pas".

L'acord sobre la reforma fiscal per elevar els ingressos tributaris de la Generalitat, l'objectiu d'assolir una fiscalitat més justa, impulsar un creixement sòlid i sostenible, i lluitar contra l'emergència climàtica obre el camí a l'aprovació dels pressupostos. El pacte redueix la fiscalitat a les rendes de menys de 12.450 euros, i l'augmenta en les que són superiors a 90.000 euros. L'executiu estima que les noves mesures generin una recaptació anual de 543 milions, tot i que l'impacte previst el 2020 sigui menor (173 milions).

Aragonès ha opinat que la reforma tributària persegueix l'objectiu de "blindar l'estat del benestar". A més, el vicepresident ha apuntat que l'acord serà "durable" perquè permetrà una "governança sòlida", després que l'entesa amb els comuns abraci una "pluralitat ideològica important" al Parlament. Aragonès confia ara que també s'arribi a un acord amb CatECP sobre les despeses: "N'estic absolutament convençut".

Per la seva banda, Budó ha destacat "l'esforç" dels equips negociadors i ha sentenciat que el país necessita uns pressupostos actualitzats com a eina per donar resposta als reptes del país.

Menys càrrega fiscal per a les rendes petites



El nou paquet de mesures que preveu l'acord entre Govern i comuns afecta sis figures tributàries ja existents: l'IRPF, l'impost sobre successions, l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, l'impost sobre estades en establiments turístics, l'impost sobre habitatges buits i l'impost sobre begudes ensucrades envasades. A més, es crea un nou tribut de caràcter ambiental que grava la incidència en el territori de les instal·lacions d'emmagatzematge, transformació i transport d'energia elèctrica.

Pel que fa als canvis en l'IRPF i Impost sobre Successions (IS) cal destacar que la càrrega fiscal del primer impost decreix per als contribuents amb menor nivell de renda i s'eleva per a les rendes altes, sense sobrepassar el tipus marginal màxim del 25,5%. En el cas de l'IS es redueixen els beneficis fiscals aplicables, de forma que es guanya progressivitat i capacitat recaptatòria.

Pel que fa a l'impost sobre els habitatges buits i l'impost sobre begudes ensucrades envasades, s'introdueixen modificacions per incidir sobre les finalitats que van motivar, respectivament, la creació d'aquests tributs: reduir l'estoc de pisos buits al mercat i incentivar canvis de comportament en el consum i la producció de begudes ensucrades. També s'ha acordat incrementar la tarifa de l'impost sobre les estades en establiments turístics, en línia amb altres ciutats i territoris europeus.

"Un primer pas molt positiu", a parer de CatECP



La presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, veu com "un primer pas molt positiu" l'acord amb el Govern sobre fiscalitat. Igual que Aragonès, ha comparegut en roda de premsa durant la qual ha assegurat que "avui és un bon dia per a Catalunya". Tot i això, Albiach ha avisat a ERC que una entesa per la investidura del candidat del PSOE a presidir el govern espanyol, Pedro Sánchez, acostaria l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat: "Tot ajuda". Els comuns s'han reunit aquest dilluns al matí a Economia amb el vicepresident, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

Albiach considera que el pacte sobre fiscalitat és un "mur contra les retallades". La presidenta de CatECP ha afegit que, tot i que en les darreres setmanes els comuns han dit que estan "molt lluny" en les negociacions amb el Govern, ha reconegut que "avui sí" que s'està en condicions d'anunciar l'entesa sobre "fiscalitat progressiva, redistributiva i justa". Albiach ha asseverat que l'acord sobre fiscalitat "apropa" Catalunya al tipus de país amb justícia social que es necessita.

La presidenta del grup parlamentari també ha situat aquest acord amb l'executiu com la "primera pedra" per al govern progressista que "Catalunya necessita". Preguntada sobre si creu que aquesta entesa pot apropar les postures dels comuns i JxCat, Albiach ha estat taxativa en considerar que la formació que lidera Carles Puigdemont "no és progressista".