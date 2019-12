La justícia belga ajorna el cas de l'euroordre contra Puigdemont, Comín i Puig a l'espera de Luxemburg

La justícia belga ha ajornat al 3 de febrer el cas sobre l'euroordre contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig a l'espera que els tribunals de la Unió Europea resolguin sobre la immunitat dels eurodiputats electes independentistes sense escó. A la sortida dels jutjats, l'advocat dels tres, Simone Bekaert, ha assegurat que el jutge belga vol que primer el tribunal de Luxemburg "aclareixi" si Comín i Puigdemont tenen o no protecció com a membres de l'Eurocambra. La vista d'aquest dilluns ha durat poc més de mitja hora en què la defensa de Puigdemont, Comín i Puig han al·legat la seva immunitat per forçar l'ajornament.

De cara a la pròxima audiència del dia 3 de febrer, la defensa confia que "per llavors" el tribunal de Luxemburg "ja s'hagi pronunciat" sobre el cas de la immunitat dels electes independentistes.

El Tribunal de Justícia de la UE dictarà sentència dijous sobre el cas de la immunitat d'Oriol Junqueras i el veredicte podria tenir repercussions per als electes de 'Junts' que també tenen una demanda pendent als tribunals de la UE pel seu escó a l'Eurocambra, a més d'un recurs de mesures cautelars.

El lletrat Gonzalo Boye ha assegurat que, malgrat que Puig no opta a la immunitat europarlamentària, es continuarà tractant el cas "de manera conjunta".