Loteria de Nadal: Això és el que cobraràs en realitat si guanyes algun premi

El proper 22 de desembre se celebra a Madrid el sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal 2019. Tot i que la mecànica de l'esdeveniment serà la mateixa que anys anteriors, en aquesta ocasió, sí que hi ha certs canvis i novetats que cal tenir en compte per no perdre en aquesta cita tan esperada.

La principal novetat d'aquest any són els imports dels premis de Loteria. I és que, tal com ha informat l'Agència Tributària, tots els premis que superin els 20.000 euros estan subjectes al pagament d'un gravamen especial. Els premis que superin aquest import, com són la grossa, el segon i el tercer, hauran de tributar amb un tipus del 20% en la part que excedeixi aquesta xifra (és a dir, en un premi de 400.000 euros, es pagarien impostos de 380.000).

Hisenda explica també que quan els premis siguin compartits, els 20.000 euros exempts de tributació s'han de repartir proporcionalment a la participació de cada un.

Aquests són els premis reals de la Loteria de Nadal 2019:

Grossa: El primer premi del sorteig reparteix 400.000 euros per dècim. Com dèiem, després de pagar a Hisenda, els agraciats es quedaran amb 324.000 euros.

Segon premi: Reparteix 125.000 euros per dècim, dels quals se'n tributen només 105.000, de manera que els premiats es quedaran amb 104.000 euros i en pagaran a Hisenda 21.000.

Tercer premi: Reparteix 50.000 euros per dècim. Després de pagar a Hisenda 6.000 euros, els agraciats es queden un total de 44.000 euros.

Quart premi: Reparteix 20.000 euros per dècim i a l'estar exempt de tributar per no arribar a la quantitat mínima, els amos de la butlleta premiada s'emportaran el premi íntegre.

Cinquè premi: Reparteix 6.000 euros per dècim i a l'igual que passa amb els quarts, els premiats no hauran de pagar res a Hisenda.