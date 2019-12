Rebutgen el recurs per evitar el judici contra Pesarrodona

El bagenc Jordi Pesarrodona finalment serà jutjat per desobediència greu després que la justícia hagi rebutjat el recurs que havia presentat la seva defensa per evitar el judici.

Pesarrodona ho va fer públic ahir durant l'habitual concentració dels diumenges al migdia a l'esplanada de Lledoners en suport als líders polítics empresonats. De moment, encara no se sap la data en què tindrà lloc el judici, que se celebrarà a Manresa, però el mateix Pesarrodona apuntava la possibilitat que la vista oral tingui lloc durant el primer trimestre de l'any que ve.

En declaracions a Regió7, Pesarrodona també explicava que havien tingut coneixement d'aquesta decisió al llarg d'aquesta setmana i que ahir havia decidir fer públic que finalment hi haurà judici perquè «la gent no afluixi. N'hi ha molts que estem així, embolicats, però hi som i continuarem endavant».

De fet, l'exregidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada sempre ha defensat que la causa és una «venjança» per haver posat amb el nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil durant les protestes del 20-S del 2017, a Barcelona.

Pesarrodona va assegurar que «val la pena compartir» que el seu cas finalment arribarà a judici –tal com ja s'apuntava el mes de juny passat després que la fiscalia ho demanés–, perquè malgrat que «s'estigui negociant i s'estiguin fent moltes coses, la justícia continua amb una mà duríssima contra tot el que té a veure amb l'1-O».

La fiscalia demana, per a Pesar-rodona, les penes màximes per un delicte de desobediència greu, que són 12 mesos de multa i dos anys d'inhabilitació.

El recurs contra el judici es va presentar perquè la defensa de Pesarrodona considera que se li ha vulnerat el dret de defensa, perquè finalment s'ha acabat acusant-lo de delictes pels quals no se li va preguntar res durant la fase d'instrucció del cas.