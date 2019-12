Roben els instruments al grup Ilegales a Barcelona després d'un concert

El grup de rock asturià Ilegales va denunciar a les xarxes socials que el divendres passat, dia 13, els van robar els instruments després del concert que van oferir a la sala Razzmatazz de Barcelona. En un missatge publicat al seu compte de Twitter, la formació assegurava que el seu concert va ser «gloriós i eufòric», tot i que el despertar dissabte no va ser «tan bo».

«Ens han robat sis instruments. El que no podran robar mai són les ganes de tocar i l'habilitat per fer-ho. Salut», va concloure el grup. Segons que va assenyalar la banda, els instruments robats eren dins de la furgoneta en què viatgen els músics, aparcada davant de l'hotel on dormien.

El vehicle va ser desvalisat de matinada i els lladres es van emportar cinc guitarres elèctriques, tres Fender, una Telecaster i una guitarra Gibson SG, a més d'un baix Fender Precision Elite II de gran valor sentimental que ha acompanyat el baixista Willy Vijande des dels orígens del grup.