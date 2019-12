Sánchez trucarà Torra aquest dimarts a les 09.15h

El president del govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, trucarà aquest dimarts a les 09.15h el president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc dels contactes que va anunciar dimecres passat per encarar la seva investidura. Així ho han anunciat fonts de La Moncloa i també de Presidència de la Generalitat, que han apuntat que finalment s'ha buscat una finestra per fer possible la conversa entre una reunió que el president de la Generalitat té a les 08.30h i l'inici de la reunió de Govern a les 09.30h. Abans, segons va anunciar, Sánchez trucarà el president del govern basc, Iñigo Urkullu, per englobar la trucada a Torra en una ronda de converses amb els presidents autonòmics als que els traslladarà la "importància" de formar govern.

El fet que Sánchez hagi circumscrit la trucada a Torra en una ronda de contactes amb els presidents autonòmics va generar rebuig per part de l'equip del president de la Generalitat la setmana passada, que van recordar que el president espanyol s'havia negat a tornar la trucada de Torra i que ara "el problema no és una trucada", sinó que cal "una proposta democràtica".

La trucada amb Torra s'emmarca en un esprint de reunions i contactes del president espanyol previ a un hipotètic acord d'investidura que el PSOE no descarta que es pugui produir abans de cap d'any. Sánchez es reuneix aquest dilluns amb el líder del PP, Pablo Casado, i també amb la líder de Cs, Inés Arrimadas.