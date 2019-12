Ajornada l'euroordre de Puigdemont fins a la sentència del tribunal de la Unió Europea

El jutge belga que ha de resoldre el lliurament a Espanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels seus exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, a Bèlgica des del 2017, va ajornar ahir la vista prevista per a ahir fins al proper 3 de febrer, mentre espera que la justícia europea es pronunciï sobre la immunitat europarlamentària que al·leguen.

«La cort ha decidit posposar fins al 3 de febrer el procediment», va declarar en acabar la breu vista Simon Bekaert, un dels advocats a Bèlgica dels polítics independentistes reclamats per la justícia espanyola.

El magistrat neerlandòfon de la Cambra del Consell, tribunal de primera instància davant la decisió cap recurs d'apel·lació i de cassació, espera que en aquesta data ja es conegui la decisió de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) relativa a la suposada immunitat de Puigdemont i Comín com a eurodiputats electes però no consolidats.

«Les mesures que ens van dictar segueixen intactes. El procediment segueix», va dir Puigdemont en declaracions a la premsa, i va confirmar que es tracta d'un ajornament i no d'una suspensió del procés, com demanava la seva defensa.

A les euroordres cursades després de conèixer-se la sentència condemnatòria del judici del procés, el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena reclama Puigdemont i Comín per sedició i malversació, mentre que sol·licita el lliurament de Puig només per malversació. Malgrat que aquest últim no va concórrer als comicis al Parlament Europeu, el jutge belga ha decidit mantenir les tres causes unides.

També es mantenen les mesures cautelars dictades contra el líder postconvergent i els seus exconsellers pel jutge d'instrucció que els va prendre declaració en reactivar l'euroordre, que tampoc els va reconèixer llavors immunitat com a eurodiputats. Aquestes passen per la prohibició d'abandonar Bèlgica, declarar una residència fixa i estar en tot moment disponibles davant les autoritats judicials belgues.

A propòsit del lloc on pensa residir, Puigdemont, establert actualment a Waterloo, als afores de Brussel·les, va desmentir que tingui pensat traslladar-se a Perpi-nyà, tal com han publicat alguns mitjans de comunicació: «No canviaré de residència», va assegurar.

Quant a la claredat que ha d'aportar la justícia europea sobre la suposada immunitat de Puigdemont i Comín, eurodiputats electes però no consolidats en no haver retirat la seva acta, la primera data marcada en el calendari serà aquest dijous, 19 de novembre. Aquest dia el TJUE farà pública la seva resposta sobre la qüestió prejudicial relativa a la suposada immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, la situació és similar a la de Puigdemont i Comín però no idèntica, ja que ha estat condemnat a Espanya. L'advocat general del TJUE assignat al cas, el polonès Maciej Szpunar, les opinions del qual no són vinculants però solen orientar la decisió de tribunal, va concloure el 12 de novembre que Junqueras hauria d'haver estat considerat eurodiputat des de la proclamació dels resultats dels comicis europeus al maig i haver gaudit d'immunitat parlamentària.

Amb tot, el jurista va afegir que aquesta decisió no tindria efecte, ja que el líder d'ERC ha estat condemnat a 13 anys d'inhabilitació, i va recomanar al TJUE que es declarés incompetent perquè la decisió de la cort europea seria «inoperant».