El col·laborador de Borràs introduïa bitllets falsos per Castellbell i el Vilar

El col·laborador de Borràs introduïa bitllets falsos per Castellbell i el Vilar | Arxiu/EP

El suposat col·laborador de Laura Borràs, Isaïes Herrero, introduia bitllets falsos a través de l'oficina de Correus de Castellbell i el Vilar. Herrero ha estat condemnat per un delicte de falsificació de moneda juntament amb un altre condemnat Marc Gómez. Els dos han estat condemnats a dos anys de presó per aquest delicte però en el cas d'Herrero s'hi afegeixen tres anys més per tràfic de drogues.

Segons la sentència a la qual ha tingut accés Regió7, Herrero i Gómez, de comú acord rebien bitllets de 50 euros falsos a través d'un apartat postal que estava a l'oficina de Correus de Castellbell i el Vilar, amb la intenció de col·locar-los al mercat.

En un sobre interceptat el 31 d'octubre del 2017 en aquesta oficina de Correus, hi van trobar 20 bitllets de 50 euros falsos i en un posterior escorcoll al domicili d'Herrero, a Vacarisses, n'hi van trobar 9 del mateix import. El mateix dia, a casa de l'altre condemnat hi van trobar un únic bitllet fals de 50 euros.

Herrero és a qui suposadament la diputada de JxCat Laura Borràs va adjudicar arbitràriament 18 contractes informàtics per gairebé 260.000 euros en la seva etapa a la Institució de les Lletres Catalanes.

A més, el beneficiari dels contractes de la Institució de les Lletres Catalanes tenia a casa seva quantitats de diverses drogues, com ara tetrahidrocannabinol, MDMA i heroïna. La sentència és fruit d'un acord entre les parts. A Herrero se li aplica l'atenuant d'addició a les drogues. Per aquest delcite, pel qual només ell estava acusat, ha estat condemnat a tres anys de presó.

A més a més, Herrero ha estat condemnat per defraudació de fluid elèctric a una multa de 3.600 euros. També haurà de pagar 2.465 al propietari de l'immoble on viu. L'Audiència ha imposat a l'altre processat una pena de dos anys pel delicte de falsificació de moneda.