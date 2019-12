Detenen un home per intentar agredir sexualment una dona d'edat avançada mentre dormia

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home a Tarragona per intentar agredir sexualment una dona d'edat avançada. La matinada de dissabte, la dona va alertar la seva cuidadora que un home s'havia ficat al seu llit mentre ella dormia. Va poder evitar l'agressió amb una empenta. La cuidadora va veure que la finestra de la planta baixa estava oberta i va avisar la policia. Els agents van desplaçar-se a la casa i a l'interior van localitzar diferents indicis que relacionaven un home que dies abans havia estat identificat per la zona. El van detenir aquella mateixa tarda a la carretera de Constantí de Tarragona pels delictes d'agressió sexual en grau de temptativa i entrada a habitatge aliè. El detingut, de 34 anys, senegalès i amb cinc antecedents, va ingressar dilluns en un centre psiquiàtric per ordre del jutge de guàrdia.