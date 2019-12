La direcció d'ERC incorpora la majoria d'esmenes de la militància a la ponència

La direcció d'ERC ja ha incorporat a la ponència política de caràcter estratègic la majoria de les esmenes presentades pels militants, tot i que mantindrà oberta la negociació fins dissabte, quan serà debatut i votat el text en la segona part de Congrés. Segons va explicar en la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, hi ha esmenes tècniques, però també les que volen aprofundir en el debat sobre les vies vàlides per accedir a la independència. Els prop de 1.700 militants que s'han inscrit per participar en la segona part de Congrés d'ERC hauran de pronunciar-se sobre l'informe de la presidència pel que fa a la gestió realitzada els últims quatre anys i la modificació dels Estatuts. I sobre la ponència estratègica. En el text presentat per la direcció es redueix l'àmbit de la unilateralitat a la convocatòria d'un nou referèndum, en el cas que no pugui ser acordat amb l'Estat, que és el que volen els dirigents republicans amb la vista posada en la «via escocesa».