JxCat diu sentir-se «incòmode» amb la reforma prevista de l'Impost de Successions

El portaveu parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, va admetre ahir que al seu grup li «genera incomoditat» la reforma de l'Impost de Successions compresa en la reforma fiscal acordada pel Govern i Catalunya A Comú Podem de cara als pressupostos de la Generalitat de 2020.

D'aquests milions euros de recaptació extra, que s'obtindran quan les modificacions acordades estiguin en vigor durant tot un any fiscal, la que més ingressos aporta és la reforma de successions, un total de 189.750.000.

En una roda de premsa al Parlament, Pujol va dir que l'acord aconseguit per l'executiu català i els comuns és «important per al país», encara que reconeix que el que es desprèn de les mesures acordades «no és 100% el nostre model de societat».

«Per responsabilitat amb el país i com a socis de govern donem tot el suport [a l'acord], tot i que hi ha mesures que no ens satisfan», va assegurar ahir el portaveu de JxCat.

Tot i això, Pujol va explicar que l'aprovació dels Pressupostos catalans és «absolutament necessària» i va mostrar la seva satisfacció per altres aspectes, com «la rebaixa impositiva sobre les classes amb menys capacitat econòmica», el «manteniment de bonificacions a vidus i vídues» o «fer pagar a qui contamina».

Eduard Pujol va evitar posicionar-se de manera clara en ser preguntat sobre altres mesures compreses en l'acord de pressupostos que poden no ser del gust de JxCat, com l'increment de l'IRPF per a les rendes més altes. En aquest sentit va dir que 'ha de fer «un exercici de realisme».