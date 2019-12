Els laboristes donen «part de la culpa» de la derrota a la BBC

Un dirigent del Partit Laborista, Andy McDonald, va dir ahir que mitjans com la BBC «van tenir part de culpa» en la derrota de la formació en les eleccions parlamentàries de la setmana passada, per «demonitzar» el seu líder, Jeremy Corbyn, que només s'ha limitat a anunciar que no es presentarà de nou com a candidat. «Mai en la meva vida havia vist que a un individu se'l demonitzés tant, de manera tan grotesca i tan injusta», va dir McDonald en una entrevista a la ràdio pública.