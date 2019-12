El no de Casado i Arrimadas deixa la investidura en mans d'Esquerra

El candidat a la investidura i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va xocar amb el president del PP, Pablo Casado, i amb la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, en sondejarlos per generar una alternativa que es desmarqui de la influència d'ERC, tal com han demanat els líders dels partits conservadors. Aquestes trobades van acabar de confirmar el que més o menys tothom s'imaginava, la investidura de Sánchez dependrà del que decideixi ERC.

Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va respondre al PSOE que el «xantatge» i les «pressions» no funcionen i que negocien per canalitzar el «conflicte català» per una via política i no per facilitar una investidura del govern de l'Estat. Després que el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, reclamés a ERC tancar un acord perquè sense investidura no hi haurà possibilitat de diàleg, en roda de premsa Vilalta va dir que els republicans negocien amb el PSOE per «convicció» d'acord amb la seva aposta pel diàleg i per trobar una via negociada «com reclama la ciutadania». Els republicans van explicar que de moment no hi ha prevista cap nova trobada amb el PSOE per tractar la investidura però que mantenen el contacte.

Per la seva banda, la vicesecretària general dels socialistes i portaveu al Congrés, Adriana Lastra, va ser clara en la roda de premsa que va oferir després de les compareixences de Casado i d'Arrimadas: Sánchez va demanar l'abstenció al PP i el vot afirmatiu a Ciutadans. Aquesta aritmètica facilitaria la investidura del candidat socialista sense l'aval dels 13 diputats d'ERC.

No obstant això, la resposta del líder del PP va ser «no» i la de la portaveu de Cs i previsible futura líder, també, i tots dos van donar un argument similar: Sánchez no s'havia compromès a trencar la negociació amb el partit republicà. Aquesta apel·lació a PP i a Cs la porten repetint càrrecs del PSOE des de fa dies. Si volen treure-li a ERC la seva influència decisiva en la investidura i en el Govern que sorgeixi, ho tenen fàcil. En paraules de Lastra, si a Casado el «preocupa» que els independentistes catalans siguin «determinants», pot dissipar els seus temors de la «manera més simple», és a dir, ordenant als seus gairebé 90 diputats que s'abstinguin quan toqui votar la investidura.



Terceres eleccions

La dirigent socialista, però, va vaticinar que al Partit Popular, més que facilitar el camí de Sánchez a la presidència de Govern, li interessa que se celebrin terceres eleccions o «mantenir el bloqueig indefinidament». A Arrimadas, per la seva banda, li va dir que «en la seva mà» també es troba la solució al bloqueig, fet pel qual li va demanar que voti a favor de la investidura de Sánchez.

El líder dels populars va replicar que el president en funcions únicament vol l'abstenció del PP per «blanquejar» el Govern «comunista» que està forjant juntament amb de Pablo Iglesias, al mateix temps que espera «el certificat» d'ERC des de la presó, on Oriol Junqueras compleix pena per un delicte de sedició.

Segons el seu parer, el que ha de fer el líder socialista és renunciar a les negociacions per separat amb Unides Podem i amb ERC i plantejar altres opcions, i així, va fer referència a la formació d'un Govern en solitari avalat per Ciutadans i per Unides Podem, o bé lligar el suport de les formacions d'esquerres i dels regionalistes, al mateix temps que l'abstenció del partit liderat per Arrimadas.

La líder de Cs també va rebutjar l'oferta de Sánchez perquè no va veure en ell cap intenció d'abandonar les negociacions amb Unides Podem i amb ERC. Malgrat això, va mantenir la seva proposta per a un pacte de partits «constitucionalistes» o, com la va anomenar, la via dels «221 escons», és a dir, PSOE, PP i Cs junts.

Arrimadas ahir fins i tot va fer un pas més en transmetre a Sán-chez una sèrie de punts sobre els quals construir un acord: arribar a pactes d'Estat, posar l'accent en un pacte nacional per l'educació, no apujar els impostos i una reforma electoral.