Òmnium xifra en 2.500 els independentistes represaliats des del setembre del 2017

Òmnium Cultural, el centre per la defensa dels drets humans Irídia i Alerta Solidària han xifrat en unes 2.500 les persones suposadament represaliades per la seva lluita independentista des del setembre del 2017. Ho asseguren basant-se en diverses fonts d'entitats públiques i socials i hi engloben les persones condemnades, exiliades, empresonades preventivament, detingudes, investigades i ferides, entre altres.

Per això, han demanat la fi d'aquesta "repressió" però, alhora, no oblidar els motius polítics de la repressió, que és la lluita per la independència de Catalunya.