Pirates segresten 20 persones d'un petrolier al golf de Guinea

Un grup de pirates va abordar ahir un petrolier propietat d'Union Maritime Ltd quan navegava per les aigües del golf de Guinea, després que l'Índia confirmés que 20 tripulants havien estat segrestats. L'empresa va indicar en un comunicat que el vaixell MT Duke «es va veure involucrat en un incident de seguretat cap a les 7 del matí (les 8 a l'Espanya peninsular)». L'MT Duke va ser atacat i abordat «quan es trobava en ruta des de Luanda amb un carregament de combustible», va assenyalar l'empresa, i va afegir que «treballa» amb les autoritats del país africà per «resoldre la situació al més aviat possible».

Per la seva banda, el ministeri d'Exteriors de l'Índia va assenyalar ahir que els 20 tripulants segrestats són ciutadans del país. «La nostra missió a Abuja ha traslladat l'assumpte a les autoritats nigerianes», va afirmar en un comunicat.