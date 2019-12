Sánchez vincula la reunió amb Torra a una ronda de trobades amb presidents autonòmics

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, s'ha mostrat aquest dimarts disposat a reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, segons han informat fonts dels dos executius, malgrat que ha situat aquesta possible trobada per després de la investidura i un cop comenci la legislatura, i l'ha emmarcat, a més, en una ronda de contactes amb presidents autonòmics. Ha estat en durant la trucada de quinze minuts que han mantingut aquest dimarts al matí, on el president de la Generalitat ha emplaçat Sánchez a celebrar una trobada tan aviat com sigui possible. Fonts de La Moncloa han apuntat que el president espanyol ha transmès a Torra la seva voluntat de "trobar una resposta a aquesta crisi política", però també que ens troben en un "Estat social i democràtic de dret" on l'executiu espanyol "defensa plenament la independència de la Justícia".

La trucada de Sánchez a Torra ha tingut lloc a les 09.19h –quinze minuts després de la que ha fet Sánchez al lehendakari Íñigo Urkullu- emmarcada en la ronda de contactes als presidents autonòmics anunciada per Sánchez després d'acceptar l'encàrrec de Felip VI de sotmetre's a la investidura.

Els dos presidents han conversat durant quinze minuts en un ambient que segons la Generalitat ha estat "cordial" on Sánchez "ha tornat a reconèixer la naturalesa política del conflicte".

Segons La Moncloa la trucada ha transcorregut amb "normalitat institucional" i el president espanyol ha expressat el seu desig que la legislatura que s'iniciï sigui "la del diàleg" per "reduir la tensió territorial i reprendre el diàleg".

Sánchez ha reiterat la necessitat de formar govern per encarar la qüestió catalana: "El president Sánchez vol aconseguit un govern tan aviat com sigui possible que permeti donar estabilitat i encarar políticament la situació a Catalunya", diu La Moncloa.

A més, "Sánchez li ha dit a Torra que necessitarà temps, però que el diàleg i la consecució d'un govern i uns pressupostos faran possible abordar qüestions clau per a la vida de milions de catalans i catalanes, com la sanitat, l'educació, les infraestructures i els transports, la dependència o la indústria".



Vincula la reunió a la investidura



Sánchez ha vinculat la possible trobada entre els dos presidents que ha demanat Torra a aquesta investidura i a la formació de govern. Segons La Moncloa, ha contestat a la petició de Torra de celebrar aquesta trobada assegurant "que no tindrà problemes a fer la reunió quan hi hagi un govern i arranqui la legislatura, com farà amb la resta dels presidents autonòmics".

La Moncloa ha fet públic un altre comunicat abans de l'inici de la ronda de contactes on ha afirmat que l'objectiu de Sánchez és "governar des de valors progressistes i amb el desig de construir grans consensos amb les forces polítiques i amb els màxims responsables de les CCAA".

El fet que Sánchez amagués aquest contacte en una ronda autonòmica va generar malestar a Presidència de la Generalitat, que dijous passat va recriminar al president espanyol "respecte institucional" i bilateralitat en aquestes converses.

De fet la trucada es produeix dos mesos després que Sánchez es negués a agafar el telèfon al president de la Generalitat. El líder del PSOE se'n va ventar als mítings de la campanya de les eleccions del 10-N, on afirmava que Torra havia de trucar primer als catalans no independentistes.

El president català li ho ha recordat a Sánchez aquest dimarts. Segons el Govern català, Torra "s'ha queixat de la falta de cortesia institucional per no haver atès les seves trucades". També li ha recordat "la duresa de la seva campanya contra l'independentisme".

Els resultats electorals –amb victòria insuficient per al PSOE- i la negociació amb ERC –que assegura que van ser ells els qui van demanar aquest gest a Sánchez- han acabat propiciant el contacte, que es produeix en paral·lel a un esprint de reunions de cara a la investidura.



Trucada a Urkullu



Abans de trucar Torra, Sánchez ha mantingut una conversa telefònica amb el lehenkari Íñigo Urkullu, a qui ha transmès que està disposat a completa el calendari de transferències pendents de l'Estatut basc.

Sánchez ha conversat també amb el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i l'andalús, Juan Manuel Moreno Bonilla, i ho farà al llarg del matí amb la resta.

Reunions amb ERC, JxCAT i CUP aquest dimarts

De fet, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, es reuneix aquest dimarts a la cambra baixa amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián (11h), amb la portaveu de JxCAT, Laura Borràs (16h), i amb els diputats de la CUP Mireia Vehí i Albert Botrán (17.30h), a més d'altres formacions com Mas País, Compromís i Bildu.



ERC no ho considera part de la negociació



ERC ja ha advertit que no farà cap compareixença ni té previst emetre cap comunicat després d'aquesta reunió entre Rufián i Lastra. De fet els republicans asseguren que la trobada s'emmarca en la ronda de contactes del PSOE amb la resta de formacions "i no forma part de les negociacions per a la investidura, que es fan amb els equips negociadors".