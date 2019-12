Torra convida Sánchez a reunir-se i assegura que el president espanyol en funcions hi està «disposat»

Quim Torra ha convidat Pedro Sánchez a reunir-se, després d'una trucada "cordial" de 15 minuts. Després de la trucada del candidat a la presidència del govern espanyol al president de la Generalitat, aquest dimarts a les 9:19 hores, fonts de Palau asseguren que el líder del PSOE s'ha mostrat "disposat" a una reunió.

En el marc dels contactes amb tots els presidents autonòmics per encarar la seva investidura, Sánchez ha telefonat Torra, que li ha fet arribar la seva queixa per la "falta de cortesia institucional" del líder del PSOE, per no haver-li tornat les trucades. Torra li ha recordat a Sánchez la "duresa" de la seva campanya contra l'independentisme. Segons fonts del Govern, Sánchez ha reconegut que "cal avançar".

Sempre segons fonts de Palau, Sánchez ha tornat a reconèixer la naturalesa "política" del conflicte, i s'ha mostrat "disposat" a reunir-se amb Torra "com més aviat millor". El president de la Generalitat li ha exposat que la solució del conflicte passa per l'exercici del dret d'autodeterminació i la fi de la "repressió", així com la llibertat dels "presos polítics". El cap de l'executiu ha recordat a Sánchez la "duresa" de la seva campanya contra l'independentisme, a la qual cosa el líder del PSOE ha reconegut "que cal avançar".

El fet que el líder de PSOE englobés la trucada a Torra en una ronda de contactes amb tots els presidents autonòmics va generar rebuig per part de l'equip del president de la Generalitat la setmana passada. Des de Palau van recordar que Sánchez s'havia negat a tornar les reiterades trucades de Torra -almenys cinc- des que va sortir la sentència de l'1-O, i que ara "el problema no és una trucada", sinó que cal "una proposta democràtica".

Abans de trucar Torra, Sánchez ha telefonat el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una conversa de també 15 minuts.