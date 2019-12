Els accidents greus i mortals en carreteres catalanes disminueixen un 3,4%, segons el RACC

Els accidents greus i mortals a les carreteres catalanes han disminuït un 3,4% en el trienni 2016-2018, segons la XVIII edició de l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP, presentat aquest dimecres pel RACC. La caiguda del nombre d'accidents contrasta amb l'increment d'un 4,5% de la mobilitat, de manera que el risc global de patir un accident greu o mortal ha disminuït un 7,6% respecte a l'anterior trienni analitzat (2016-2017). Dels més de 6.300 quilòmetres de carreteres analitzades, el 30% té un risc elevat o molt elevat. Les motocicletes, per la seva banda, representen el "primer problema que s'ha d'abordar a Catalunya", ja que estan involucrades amb el 43% dels accidents amb víctimes mortals o greus, tot i representar només el 5% de la mobilitat total.

Per quart any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola ha estat el tram de carretera amb més accidents greus i mortals, amb la concentració del 67% d'accidents d'aquest tipus. La carretera amb més risc d'accident de Catalunya és la C-37 entre Alcover i Valls per l'alta proporció de vehicles pesants, involucrats en el 43% dels sinistres amb morts i ferits greus en aquest tram.

Les carreteres convencionals concentren el risc més gran de patir un accident greu o mortal, quatre vegades superior al de les autopistes. En el 48% de les carreteres catalanes, el risc de patir sinistres de gravetat és baix o molt baix.

La C-65/C-31 entre Llagostera i Platja d'Aro és el tram amb menys risc d'accident de Catalunya. Entre el 2016 i el 2018, no s'ha registrat cap accident greu ni mortal en aquest tram, tot i que hi circulen més de 36.000 vehicles al dia.

Per tipus de vehicles, les motocicletes representen el "primer problema que s'ha d'abordar a Catalunya", segons el director de la Fundació RACC, Lluís Puerto, per l'alt percentatge d'accidents greus en els quals es veuen involucrades. Des de 2013, els sinistres en moto o ciclomotor han augmentat un 47%, fins a 2.306 el 2018. La majoria de trams amb més accidents greus o mortals de moto es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Per al 2020, s'ha establert l'objectiu de reduir la xifra de morts de 2010 a la meitat. El 2019, aquesta xifra s'ha reduït pràcticament en un 30%, "lluny de l'objectiu europeu", segons el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau. Per a fer-ho, Gendrau ha demanat millores de la seguretat i ha apel·lat a "la consciència col·lectiva".

En aquest sentit, el director general d'Infraestructures de la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Xavier Flores, ha parlat del "compromís de les administracions". Flores ha recordat l'entrada en vigor del nou pla de conservació, "amb més recursos, més flexibilitat i una nova visió".

La Generalitat destinarà 110 milions d'euros anuals durant els pròxims quatre anys, duplicant la xifra destinada fins ara. A més, durant 2020, l'administració catalana preveu treballar en seixanta actuacions, que representaran certificacions de 85 milions d'euros.