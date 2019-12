Borràs insisteix en la seva innocència i acusa les «clavegueres de l'Estat» de filtrar informació interessada

La portaveu de JxCAT al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha defensat aquest dimecres la seva innocència respecte a la causa que investiga el Tribunal Suprem per suposades irregularitats en els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) mentre ella n'era la directora. Segons Borràs les "clavegueres de l'Estat porten un any filtrant informació la fidelitat de les quals no ha pogut comprovar perquè no hi ha tingut accés", i malgrat que sempre ha donat explicacions públiques ara es defensarà en seu judicial.

"No he comès cap delicte", ha assegurat en unes declaracions des del Parlament de Catalunya on ha insistit que durant la seva gestió no es van produir cap "cap perjudici per l'erari públic".

"Ho he dit, ho dic i ho diré, i no es podrà demostrar que hi hagi hagut cap perjudici econòmic mentre jo en vaig ser directora", ha afirmat.

La portaveu de JxCAT ha criticat la "feina" que s'ha fet des d'aquestes "clavegueres de l'Estat" per vincular el seu nom a la corrupció, i ha insistit que no es podrà demostrar cap dels delictes que se li atribueixen.

Borràs ha fet aquestes manifestacions després que aquest dimarts el Tribunal Suprem va decidir obrir una causa per investigar si la portaveu de JxCat al Congrés va adjudicar irregularment contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El Suprem constata que segons l'exposició raonada que va enviar el tribunal d'instrucció número 9 de Barcelona, "existeixen indicis en l'execució de fets que podrien ser constitutius de delicte", en concret els de prevaricació, frau a l'administració, malversació de fons públics i falsedat documental.

El TS també vol incloure en la seva investigació la persona beneficiaria dels contractes investigats, Isaías Herrero, ja que considera que la causa és de difícil divisió. El jutjat d'instrucció es va adreçar al Suprem perquè Borràs és ara aforada.

La portaveu de JxCAT al Congrés ha volgut destacar que no està imputada per cap delicte i que ara per ara el que hi ha és la possibilitat que el Suprem la cridi a declarar. S'ha queixat de la "presumpció de culpabilitat" que se li està aplicant i de les filtracions sobre el cas.