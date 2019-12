El Govern i els grups es conjuren per adoptar més mesures contra el masclisme

El Govern i els grups es van conjurar ahir al Parlament, durant un ple específic sobre els drets de les dones, per lluitar conjuntament contra el masclisme amb noves perspectives de gènere, canvis legislatius i més serveis, amb la mirada fixada en els pròxims pressupostos.

A diferència d'altres sessions, la d'ahir va ser plàcida i es va deixar de banda el debat sobiranista, a excepció de les mencions a les «preses polítiques», amb especial èmfasi en l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell.

Al ple, diversos grups van parlar obertament de la lluita contra la desigualtat entre homes i dones com el punt d'unió entre les forces amb representació al Parlament.

En el seu torn d'intervenció, el president de la Generalitat, Quim Torra, també es va adreçar als homes perquè «entrin en acció» en la lluita feminista, per tal d'assumir, amb les dones, el «desafiament» de «desconstruir els rols de gènere imposats», a l'hora que va fer una crida a rebutjar «qualsevol pacte amb el masclisme».

En matèria legislativa, va proposar modificar la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista per tal d'incloure «la violència institucional, la violència digital i una reforma per definir el consentiment sexual». També va indicar que els propers Pressupostos de la Generalitat, encara en negociació amb els comuns però que creu que van «pel bon camí», inclouran «nivells de despesa previs a la crisi» en educació, 600 places de metge a la sanitat pública, 30 milions d'euros per a guarderies o un increment d'11 milions en beques menjador, mesures que afavoriran les dones.

Tant el PSC-Units i els comuns com la vicepresidenta de el Consell Nacional de la Dona, Montse Pineda -que també va intervenir al ple-, van posar el focus precisament en l'àmbit pressupostari: van instar el Govern a plasmar les seves paraules en els comptes de 2020. La portaveu del grup del PSC-Units, Eva Granados, va anar un pas més enllà i va demanar un pacte a Catalunya «contra la violència masclista» perquè «no hi ha excuses» per no fer-ho, mentre que ERC i la CUP van alertar dels riscos per als drets de les dones de l'auge de partits de la ultradreta.