Presó permanent revisable per a 'El Chicle', l'assassí de Diana Quer

La secció sisena de l'Audiència Provincial de la Corunya, amb seu a Santiago de Compostel·la, ha condemnat José Enrique Abuín, àlies El Chicle, a la pena de presó permanent revisable pel crim de la jove madrilenya Diana Quer i a 10 anys de llibertat vigilada des que conclogui aquesta mesura puntiva.

Aquesta sentència condemnatòria arriba després que el 30 de novembre passat el tribunal del jurat declarés per unanimitat culpable Abuín d'haver agredit sexualment Diana Quer i de matar-la intencionadament després de cometre l'agressió, amb la intenció d'ocultar el seu primer delicte.

La sentència també imposa a El Chicle la prohibició d'aproximar-se als pares i a la germana de la víctima, als seus domicilis, lloc de feina o qualsevol altre lloc on siguin, a una distància inferior a 1.000 metres, així com la prohibició de comunicar-se amb ells per qualsevol mitjà durant la durada de la pena i, en tot cas, des de l'inici del seu compliment i fins que transcorrin 10 anys des de la seva conclusió.