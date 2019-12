Protesta a la Bisbal per una agressió enregistrada en vídeo en un supermercat

La Bisbal d'Empordà ha viscut aquesta setmana un succés que ha trasbalsat part de la població.



La difusió d'un vídeo que s'ha fet viral ha crispat els ànims d'alguns veïns.





16/12/19 supermercat Dia de les voltes, Bisbal d'E.



Els agresors són els amos del supermercat. L'agredit i els testimonis diuen que al tornar-li el canvi, li donen 10e de més. Al reclamar-los, l'agredit no té temps a comprovar si és veritat o no que li foten una bona estobada. pic.twitter.com/MsbXHOcHm4 — Bulahi Samasa (@Bulsaba24) December 17, 2019

Los del Día avia pegado aún caliente africano que fue el día lunes 16 de diciembre,hoy martes 17 de diciembre sean revelado con otra el Dia.En la Bisbal De Emporda Girona pic.twitter.com/N19F2LMa4W — Enrique (@xulloax) December 17, 2019

Això ahir, aquí al poble. Aquesta tarda hi ha hagut manifestació de rebuig.

Jo a aquest súper ja no hi anava, però espero que no hi vagi ningú mai més. https://t.co/3Ta1hvOtY1 — Pere Maruny (@peremaruny) December 17, 2019

A les imatges s'hi pot veure comEls motius de l'agressió no han transcendit. Els fets s'haurien produït aquest dimarts.De moment però, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal asseguren queni per part dels responsables del supermercat ni el que va resultar agredit.Els agents però estan buscant a la persona agredida per tal que presenti denuncia si ho considera i així puguin aclarir els motius. Ahir van poder parlar amb els treballadors del supermercat, però tampoc han presentat denúncia.Aquest vídeo va provocar que ahir al vespre esdavant d'aquest supermercat, situat en un dels punts més cèntrics de la ciutat, l'avinguda de les Voltes.Van fer crits contra l'establiment i fins i tot, en algun moment, la mobilització va pujar de tot i. La botiga va acabar tancant les portes.Aquesta mobilització va obligar als Mossos d'Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d'Empordà a fer acte de presència. Els Mossos van identificar la persona responsable dels danys.La majoria de les persones que es van concentrar erenque donaven suport, a la persona que va resultar agredida.Quan va tornar la calma, una hora i mitja després, el local va romandre tancat i el supermercat va col·locara l'exterior per evitar més danys.El regidor de la CUP de la Bisbal, Pere Maruny ahir va fer aquest tuit de repulsa dels fets: