Roben a casa de Nelson Semedo mentre estava concentrat per la disputa del clàssic

El jugador del Barça Nelson Semedo ha estat víctima d'un robatori a casa seva mentre estava concentrat a l'Hotel Sofía esperant per a la disputa del partit contra el Real Madrid, segons ha avançat la Ser i ha pogut confirmar l'ACN. Semedo, com altres jugadors del club, té la residència al Baix Llobregat, i els lladres han aprofitat que no hi havia ningú per entrar-hi. El jugador s'afegeix a una llista de futbolistes blaugrana que han sofert episodis similars, entre ells Kevin-Prince Boateng, el febrer d'aquest any, o Arthur Melo, el maig. En aquest cas, el robatori va tenir lloc mentre el Barça disputava un partit de Champions, i els lladres van amenaçar de mort amb un matxet el germà del futbolista, que mirava l'encontre per televisió.

També ha estat víctima d'un robatori d'aquestes característiques Samuel Umtiti. Va ser pel setembre, mentre el Barça jugava contra el València i el jugador mirava el partit des de la graderia. Les cases de Luís Suárez, Gerard Piqué, Jordi Alba o Coutinho també han estat objecte d'assalts.