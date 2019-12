Sánchez està disposat a veure's amb Torra per encarar el «conflicte polític»

El candidat a la presidència del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunirà amb el president de la Generalitat, Quim Torra, quan arrenqui la legislatura. Amb aquesta trobada, Sánchez busca rebaixar la tensió territorial i, si és investit, formar un govern que encari políticament el «conflicte polític».

Per a la Moncloa, la reunió amb Torra serà una més en l'agenda territorial que Sánchez està disposat a obrir, un cop investit, en una legislatura que pretén que estigui marcada pel diàleg. No obstant això, per al Govern la reunió és «bilateral» i Torra posarà sobre la taula reivindicacions com l'autodeterminació o la llibertat dels presos.



Una «reunió bilateral»

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va valorar que Sánchez i Torra s'avinguin a celebrar una reunió i va reivindicar així una «relació bilateral» per iniciar un diàleg «real», sense pensar a hores d'ara en la conferència de presidents autonòmics. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Budó va assegurar que els dos presidents no van parlar durant la conversa telefònica d'una altra possible reunió que no sigui entre tots dos, cosa que va rubricar Torra a Twitter.

Com que no han estat convocats, Budó va afirmar que ara mateix no «contemplen» en el seu calendari aquesta conferència de presidents autonòmics que Sánchez vol convocar si és investit. I, en tot cas, la consellera va assenyalar que, quan arribi la convocatòria formal, ja valoraran «l'oportunitat d'assistir» al conclave.

Malgrat les discrepàncies pel que fa al procés que es van constatar de nou durant la conversa telefònica, el Govern va «valorar positivament» que Sánchez truqués Torra i la voluntat expressada que hi hagi «diàleg» si es produeix la investidura. Però demana «garanties» que aquest diàleg serà «real» i amb un «contingut» que giri al voltant dels «elements centrals causants d'aquest conflicte polític». És per això que Torra li va transmetre a Sánchez que la solució al conflicte català passa per l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la «repressió», així com la posada en llibertat dels polítics sobiranistes presos.

Fonts de Moncloa, per la seva banda, van indicar que, davant les demandes de Torra, Sánchez va respondre que Espanya és «un Estat social i democràtic de Dret» i que defensa «plenament» la independència de la justícia.



Contactes del PSOE

El president en funcions va iniciar una frenètica ronda de converses telefòniques amb els líders autonòmics en funció de la seva antiguitat estatutària. En paral·lel, el PSOE, en la persona de la portaveu del grup parlamentari, Adriana Lastra, es reunia amb Más País, Compromís, ERC, EH Bildu, JxCat i la CUP.

En les trucades telefòniques, Sánchez va anunciar a cadascun dels líders autonòmics que convocarà la conferència de presidents al Senat després de la investidura. I els va traslladar que la conferència serà un dels eixos principals de la legislatura, que serà «d'una banda la del diàleg i, de l'altra, la de la reducció de la tensió territorial». A banda d'aquest fòrum, Sánchez aposta per reunions bilaterals dins de la política de normalització territorial per renovar el model de finançament autonòmic. La conferència de presidents no es reuneix des de gener del 2017, i en 13 anys, des de la seva creació el 2004 a iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, només s'ha convocat sis vegades i en l'última van declinar la seva assistència els presidents de Catalunya i el país Basc. Sánchez ha ofert que aquesta trobada tingui caràcter anual. A tots els seus interlocutors, Sánchez els va transmetre la voluntat que no hi hagi unes terceres eleccions i la necessitat de formar un govern el més aviat possible.

De les trobades de Lastra i el secretari general del grup socialista, Rafael Simancas, amb els portaveus dels partits, el PSOE es va mostrar optimista i va valorar «l'actitud constructiva i l'ànim de no bloquejar», en el cas de Más país, Compromís i Bildu. Des d'ERC, el seu portaveu, Gabriel Rufián, no va fer valoracions si bé va quedar clar que era una reunió entre els grups parlamentaris i no amb l'equip negociador. JxCat va sortir de la reunió amb el PSOE amb la mateixa posició de rebuig a l'eventual investidura de Sánchez que defensa des de fa setmanes, però amb la intenció de seguir parlant amb els negociadors socialistes, mentre que la CUP els va traslladar que no desitja garantir la governabilitat.