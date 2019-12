Tres jutges del TC afirmen que la presó preventiva d'Oriol Junqueras va anul·lar els seus drets polítics

Tres magistrats de Tribunal Constitucional sostenen en un vot particular que el manteniment de la presó preventiva de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras va anul·lar els seus drets polítics i consideren que s'havien d'haver avaluat altres mesures de control menys lesives. Juan Antonio Xiol, María Luisa Balaguer i Fernando Valdés, de caire progressista, van discrepar fa setmanes amb els seus nou companys al tribunal de garanties, que van rebutjar emparar el líder d'ERC en un ple en què es va trencar la unanimitat al TC. Ahir es va conèixer el seu vot particular discrepant, en què indiquen que el manteniment de la presó preventiva de Junqueras, acordat pel jutge Llarena a final del 2017 i ratificat després per una sala del Suprem, va vulnerar el seu dret a exercir les funcions representatives, en concret el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels seus representants. «Es pot dir, doncs, que el dret de representació política del recurrent es veia anul·lat», sostenen els magistrats, per als quals «el dret controvertit [...] afecta l'estructura de sistema democràtic», i que creuen que Llarena no va ponderar prou «l'afectació del dret de representació política». En contra dels seus companys de ple, els tres estimen que era «necessari» valorar «si era possible adoptar mesures alternatives que pal·liessin la restricció de l'exercici del dret de representació política».