ÚLTIMA HORA: Tota la informació de Tsunami Democràtic i el clàssic

El Camp Nou acull aquest dimecres (20 h) el clàssic, un esdeveniment esportiu d'interès mundial que Tsunami Democràtic vol aprofitar per donar veu al missatge "Sit and talk". En aquest article recollim l'última hora del Barça-Madrid i de la protesta que, a partir de les 4 de la tarda, hi ha convocada entorn l'estadi. Tot seguit, la informació de la jornada, en directe (en versió mòbil la informació pot tardar uns segons en aparèixer).

La convocatòria de Tsunami Democràtic



En un comunicat molt breu, la plataforma convidava fa uns dies la ciutadania «a reservar-se la data» del 18 de desembre i a «venir a la ciutat de Barcelona», al temps que va demanar «confirmar l'assistència» a través d'una aplicació. També es va sol·licitar als «socis o aficionats amb l'entrada per al partit» que enviïn el missatge intern de conformació a través de la seva aplicació i va indicar, finalment, que «el 18, el clàssic el jugarem tots».

El 21 de novembre passat, Tsunami ja demanava tant al Barça com al Madrid que s'«impliquin» per tal de fer «evident» durant el partit el moment d'«anormalitat política» que viu el país. Poc després, però, va precisar que no proposava «l'exhibició d'una pancarta, sinó fer evident, a les graderies del camp, la situació d'excepcionalitat» que es viu.

Tsunami Democràtic és qui hi ha darrere de la majoria de mobilitzacions que s'han dut a terme a Catalunya des del 14 d'octubre passat, el dia en què es va fer pública la sentència del procés que es va seguir contra líders independentistes que van promulgar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. El descontentament per la resolució del Tribunal Suprem va provocar actes de rebuig als car-rers de les principals ciutats del país, a més de carreteres tallades, intervencions a l'aeroport del Prat i altres activitats.

La situació no ha canviat



Tot aquell ambient que es va viure a mitjan octubre a Barcelona va ser el que va provocar que es proposés d'ajornar el Barça-Reial Madrid, que s'havia de disputar al Camp Nou el dissabte 28 d'octubre a la una del migdia. Tot i que cap força de seguretat no va emetre cap comunicat en què afirmés que calia suspendre l'enfrontament, atès que el mateix dia ja hi havia convocada una manifestació independentista que es preveia multitudinària, es va acordar que no es jugaria llavors. Després de diverses negociacions, tant el Barça com el Reial Madrid van sol·licitar que la nova data del partit fos el dimecres 18 de desembre. Posteriorment, la Lliga va establir que l'horari del partit seria a les vuit del vespre, coincidint amb alguns de la Copa del Rei.