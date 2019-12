Urdangarin rep un permís de quatre dies per tornar a casa per Nadal

El Jutjat de Vigilància Penitenciària número 1 de Valladolid ha autoritzat avui el permís de quatre dies concedit el passat dia 5 a Iñaki Urdangarín per la junta de tractament de la presó de Brieva (Àvila) en la qual compleix condemna, segons han informat a Europa Press fonts de el Gabinet de Premsa del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

La decisió del Jutjat es produeix després que la Fiscalia hagi emès un informe en què no s'oposa a la proposta d'Institucions Penitenciàries per considerar que es donen els requisits legals perquè el reclús, classificat en segon grau, gaudeixi del seu primer permís un vegada complerta una quarta part de la condemna.

En la seva resolució, el magistrat explica que l'article 47.2 de la Llei orgànica general penitenciària, en relació amb l'article 154 del Reglament, estableix que "es podran concedir, com a preparació per a la vida en llibertat, permisos de sortida de fins a set dies de durada amb un màxim de trenta-sis dies per any als interns de segon grau ".

Afegeix que la concessió de tal permís "exigeix ??informe de l'Equip Tècnic i, en tot cas, que s'hagi extingit la quarta part de la condemna i no observin mala conducta".

El jutge conclou que en el cas d'Urdangarín "concorren tots els requisits exigits, pel que procedeix autoritzar el permís amb les condicions que consten a la proposta" formulada per la junta de tractament de la presó.