Buch atribueix els aldarulls al Camp Nou a un grup «minoritari violent» vinculat «a l'extrema dreta»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha atribuït els aldarulls que es van produir al voltant del Barça-Madrid d'aquest dimecres a un grup "minoritari violent" vinculat "a l'extrema dreta". Ha indicat que fins les vuit del vespre la situació s'havia desenvolupat "de forma cívica i pacífica".

El conseller ha apuntat que el dispositiu va complir els "set objectius" que s'havia proposat i per això ha valorat que l'actuació policial va ser "adequada i ajustada a la realitat". Pel que fa a l'acció que Tsunami Democràtic pretenia fer dins el Camp Nou amb drons, Buch ha indicat que els Mossos d'Esquadra no ho coneixien i que van actuar els "sistemes d'inhibició del Barça" com fan en tots els partits.