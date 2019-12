ERC no tornarà a reunir-se amb el PSOE fins que aclareixi si acata la immunitat de Junqueras

ERC ha decidit no tornar-se a reunir amb el PSOE per negociar la investidura de Pedro Sánchez fins que els socialistes decideixin si acaten la sentència de Tribunal de Justícia de la UE pel que fa a la immunitat del líder republicà, Oriol Junqueras, i volen apostar per la "via política".

En una compareixença conjunta el grup d'ERC al Parlament, la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha indicat que Esquerra romandrà a l'espera que el PSOE decideixi si "vol utilitzar la sentència de tribunal europeu per posar fi a la via repressiva i policial" contra l'independentisme.

"Ha guanyat la justícia"



"Avui ha guanyat la justícia i també la democràcia -ha afirmat la portaveu d'ERC- perquè el que ha dit el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) és que s'han vulnerat els drets de Junqueras i de tota la ciutadania que el va votar, amb la qual cosa ara cal procurar que aquesta sentència es compleixi".

Ha reclamat, en aquest sentit, al Govern del PSOE en funcions que "es pronunciï sobre la sentència del TJUE i digui quines accions durà a terme l'advocacia de l'Estat" per "acatar-la" i que "es compleixi".

Fins que el PSOE no es defineixi en la qüestió, ha recalcat, "ERC no tornarà a reunir-se" amb els seus representants, encara que fonts dels republicans han puntualitzat a EFE que això no implica una ruptura de les converses, sinó més aviat que les mateixes han entrat "en un compàs d'espera".

El PSOE "té l'oportunitat per demostrar que posa fi a la via judicial"



Segons Marta Vilalta, "el PSOE té l'oportunitat per demostrar que posa fi a la via judicial i de la repressió i que comença una nova etapa amb l'acatament del que diu el tribunal de la UE".

ERC, per la seva banda, farà el que ja havia dit aquest migdia, i segons el seu portaveu, els seus serveis jurídics "demanaran la nul·litat de la sentència" del Tribunal Suprem que condemna Junqueras a 13 anys de presó, així com la seva posada en llibertat .

El president del Parlament, el republicà Roger Torrent, ha afirmat que la sentència del tribunal de Luxemburg "marca un abans i un després en la defensa dels drets polítics que són imprescindibles en democràcia".

"Els ciutadans europeus no poden deixar d'estar representats, no poden quedar silenciats", ha afegit, i la sentència ens diu alguna cosa més, que és que quan la justícia és realment independent dels poders polítics, els independentistes vam guanyar perquè estem defensant drets fonamentals".

Torrent ha fet seves les paraules del seu homòleg, el president de Parlament Europeu, David Sassoli, i ha reclamat "que es compleixi la sentència" perquè "no s'entendria que aquells que s'han passat anys dient que s'han de complir les lleis i les sentències, ara incompleixin la del tribunal de la UE".