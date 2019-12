Generalitat i municipis proposen pagar el 40% del deute per pobresa energètica

La Generalitat, juntament amb administracions locals, la Taula del Tercer Sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica van acordar ahir proposar a les empreses elèctriques que l'administració es faci càrrec del 40% del cost de les factures de les famílies en situació de pobresa.

Aquesta proposta, a la qual s'ha arribat després de quatre mesos de reunions, suposa que el deute acumulat fins ara l'assumeixin en la seva totalitat les subministradores, i l'administració, 50% Generalitat i 50% administracions locals, es faria càrrec de la seva part a partir de la signatura del nou conveni amb les elèctriques.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va explicar ahir en roda de premsa que exigirà a Endesa i a les empreses subministradores assumir el deute acumulat pels costos de pobresa energètica de manera íntegra, a més del 60% del nou deute que es generi després de signar l'acord. El conseller va afirmar que es troben en condicions adequades per poder afrontar el conveni, i que «són les empreses subministradores les que amb la seva negativa el 2017 han portat a aquesta situació l'any 2019».

En l'elaboració de la proposta de conveni que la Generalitat presentarà a les negociacions amb les empreses subministradores hi han participat la Generalitat, les quatre diputacions, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Taula del Tercer Sector i l'APE.

En la proposta s'estableix que la Generalitat crearà un Fons d'Atenció Solidària finançat al 60% per les companyies subministradores de llum i gas i al 40% per les administracions públiques, un percentatge que serà assumit en el 50% per la Generalitat i l'altra meitat per les administracions locals i supralocals.