L'Eurocambra aixeca la prohibició d'entrada a Puigdemont i Comín després de la sentència del TJUE

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, ha aixecat aquest mateix dijous la prohibició d'entrada a la institució que va imposar contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín quan es va reactivar l'euroordre contra ells a l'octubre.

L'ha aixecat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) hagi dictat que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, va haver de ser reconegut com a eurodiputat d'ençà que es van proclamar els resultats de les europees de maig i gaudir des d'aquest moment d'immunitat.

La decisió de Sassoli els ha estat comunicada a Puigdemont i Comín la tarda d'aquest dijous i ja poden accedir "com a visitants" als edificis de l'Eurocambra, segons han informat fonts parlamentàries a Europa Press.

Els polítics independentistes han expressat el seu desig de complir els tràmits necessaris per ser acreditats com a eurodiputats al més aviat possible, però no han aclarit si ho faran immediatament anant a la seu de l'Eurocambra a Brussel·les o esperaran a que els convoqui la institució.

Sassoli va anunciar en sessió plenària aquest dijous que havia sol·licitat als serveis de l'Eurocambra una anàlisi detallada de la sentència del TUE favorable a Junqueras, per aclarir la manera en què ha de ser traslladada a la composició del Parlament Europeu.

La sentència sobre Junqueras no es refereix expressament a la situació dels dos polítics independentistes a Bèlgica però sí defensa que un eurodiputat ha de ser reconegut com a tal des del moment en què es proclamen oficialment els resultats, en el cas d'Espanya en la llista del 13 de juny de 2019 en què, a més del líder d'ERC, hi figuraven també Puigdemont i Comín.

El cap de l'Eurocambra va reactivar el veto d'entrada el passat octubre quan el Tribunal Suprem va tornar a emetre una ordre de detenció i entrega europea contra Puigdemont i Comín.

Aquesta mesura la va prendre per primera vegada l'anterior president del Parlament, Antonio Tajani, quan es va cursar la primera euroordre, i el seu successor es va limitar a reactivar la prohibició amb els mateixos arguments.

Les normes sobre privilegis i immunitats de les institucions europees estableixen que el Parlament Europeu és un lloc "inviolable" en què la Policia belga no podria accedir lliurement si fos necessari, si no és amb l'autorització prèvia del president de la institució.