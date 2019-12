Torra assegura que «només» el pot inhabilitar el Parlament i demanarà a la cambra una votació per ratificar-ho

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que "només" el Parlament el pot inhabilitar i ha anunciat que demanarà als grups parlamentaris que li van donar suport i aquells que s'hi vulguin afegir que "així ho expressin en una votació" a la cambra. "A mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques, només ho pot fer el Parlament", ha dit en una declaració institucional des del Palau de la Generalitat després que el TSJC l'hagi condemnat a un any i mig d'inhabilitació per desobediència. Per Torra, "ha de quedar palès on rau la sobirania del poble de Catalunya". El president considera que la seva sentència "ja estava escrita" per una justícia "partidista i completament injusta", i ha anunciat un recurs al Suprem.