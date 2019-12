Torra, condemnat a un any i mig d'inhabilitació per desobeir les resolucions de la JEC sobre els llaços

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat el president de la Generalitat, Quim Torra, a un any i mig anys d'inhabilitació per un delicte de desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) que ordenaven retirar els llaços grocs i les pancartes a favor dels presos independentistes de la façana del Palau de la Generalitat i de la resta d'edificis públics en període electoral. També ha establert que haurà de pagar 30.000 euros d'indemnització.

La fiscalia demanava un any i vuit mesos d'inhabilitació, mentre que l'acusació popular, exercida per Vox, en reclamava dos anys. El TSJC va jutjar Torra per un delicte de desobediència o subsidiàriament un de denegació d'auxili en no acatar inicialment les ordres de la JEC. És el primer president de la Generalitat jutjat i inhabilitat mentre ocupa el càrrec.