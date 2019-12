Torra demana «ajuda» al PSC per resoldre el «dèficit d'infraestructures i inversió» de l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar ahir «ajuda» al PSC perquè aprofiti la seva influència en el PSOE i el Govern espanyol per intentar posar fi «al dèficit d'infraestructures i d'inversió» de l'Estat a Catalunya.

Durant la sessió de control al ple del Parlament, el líder socialista, Miquel Iceta, va parlar del sector industrial i les seves necessitats, i en aquest context va demanar a Torra «que governi», tot oferint-se a aportar idees i suport en benefici de la indústria catalana. «Si necessita la nostra col·laboració, demani-la», va dir Iceta. I és aquí on el president li va voler «prendre la paraula» i li va «demanat que ajudi» el Govern «a través de la relació que té amb el PSOE». «Tindrà una enorme responsabilitat per resoldre temes com el dèficit d'infraestructures i d'inversió de l'Estat que tenim a Catalunya», va sentenciar, tot recordant que un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona xifra en 111.000 els llocs de treball que s'haurien perdut per aquesta falta d'inversió.

En aquest sentit, Iceta i Torra van coincidir en la necessitat que el sector industrial disposi de més recursos públics que puguin pal·liar les seves emergències, i la voluntat de donar un nou impuls al Pacte Nacional per la Indústria. Així, tots dos van convenir que una part dels nous diners recaptats amb els pressupostos que es podrien aprovar haurien d'anar destinats a aquest sector.

En un sentit semblant va expressar-se la presidenta del grup parlamentari de CatECP, Jéssica Albiach, que va avisar que Catalunya viu «una veritable crisi industrial» i va reclamar, com el PSC, accions del Govern per frenar l'augment d'ERO que ha patit el sector. Així, els comuns van remarcar també la necessitat d'acabar d'acordar els pressupostos perquè això es pugui posar en marxa.

I és aquesta mateixa crida la que van fer Torra i el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, que va defensar el salari mínim que ha impulsat el Govern i l'acord de fiscalitat amb els comuns.