El Tribunal Europeu emet avui un veredicte clau sobre la immunitat d'Oriol Junqueras

Dos mesos després que Oriol Junqueras fos condemnat a pena de presó pel procés, les mirades estan posades ara en la Justícia europea, que avui aclarirà els dubtes sobre l'abast de la seva immunitat com a eurodiputat electe en una sentència que podria afectar indirectament Carles Puigdemont. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), amb seu a Luxemburg, donarà a conèixer la seva sentència en relació amb la immunitat al·legada per l'exvicepresident de la Generalitat, que ja està complint condemna de 13 anys de presó per sedició.

El dirigent d'ERC va ser elegit eurodiputat el 26 de maig passat, si bé el Tribunal Suprem no li va permetre sortir de la presó enmig del judici per complir els tràmits necessaris a Espanya per adquirir la condició de parlamentari, de manera que no va prendre possessió.

El TJUE també té pendent de resolució un recurs presentat per Carles Puigdemont i Toni Comín contra el Parlament europeu.