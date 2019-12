Tsunami Democràtic volia aturar el clàssic amb dues pancartes portades per drons

Tsunami Democràtic volia aturar el clàssic del Camp Nou amb dues pancartes portades per drons, segons ha explicat un portaveu del moviment a Catalunya Ràdio. Aquest portaveu ha admès que va fallar una de les accions principals que involucrava diversos drons, que van ser interceptats pels Mossos. "Un portava una pancarta gegant amb el lema 'Spain, sit and talk' i una altra posava de manifest que la població catalana està sent discriminada políticament i reprimida per voler exercir drets com l'autodeterminació", ha assegurat. Segons aquest portaveu, aquesta acció hagués aturat el partit i canalitzat la protesta. D'altra banda, el moviment acusa el Barça de no permetre la visibilitat del lema a dins l'estadi.

El portaveu ha defensat que a les accions de Tsunami "l'única violència que s'ha apreciat ha estat la policial". "Qui participa del Tsunami i les seves accions, com queda clar quan t'instal·les l'app o consultes el web, té una convicció i compromís amb la no violència com a mètode d'assoliment de l'èxit. Caldria destacar que la policia ha tornat a carregar contra gent que no estava provocant cap tipus d'aldarull sinó exercint drets", ha afegit.

Pel que fa al Barça, el portaveu ha explicat que se li va demanar al club públicament que s'impliqués per fer visible el missatge 'Spain, sit and talk' i ha lamentat la reacció del club. "Si la directiva d'una entitat tan gran, amb un compromís històric envers la democràcia, no és capaç d'assumir un missatge tan transversal i fins i tot "tou", té un problema i el tenen els seus socis i propietaris", ha conclòs.

Preguntat pels següents passos, el portaveu ha avisat que Tsunami no s'aturarà si el pacte d'investidura "no assegura de manera efectiva la negociació sobre el dret a l'autodeterminació, la llibertat de presos, exiliats i represaliats i el ple exercici de drets fonamentals".