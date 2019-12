La majoria independentista podria arribar als 80 escons al Parlament, segons el CEO

ERC guanyaria les eleccions al Parlament amb 38-39 escons seguit de JxCat que n'obtindria entre 29 o 31. Per la seva banda, la CUP milloraria resultats respecte a les darreres eleccions al Parlament amb 9-10 diputats (ara en tenen 4). Així doncs el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) amplia la majoria independentista en 76-80 escons, per sobre dels 70 diputats que sumen ara les tres formacions independentistes. El PSC se situaria en tercera posició amb 24-25 escons millorant els 17 actuals, per darrere hi hauria Cs, la força més votada en els darrers comicis catalans, que cauria a la quarta posició amb 14-16. Els comuns millorarien els 8 actuals fins a 11-13 mentre que el PPC es mantindria amb 4-5 diputats. Per la seva banda, Vox podria entrar al Parlament amb una forquilla d'entre 0 i 2 escons.