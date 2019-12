Escòcia demana oficialment a Londres un segon referèndum

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va anunciar la sol·licitud per carta al primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, que per cedir al Parlament regional la competència per poder convocar un altre referèndum d'independència.

En la seva missiva, la líder del Partit Nacional Escocès (SNP) trasllada al primer minsitre britànic que «la democràcia ha de prevaler i prevaldrà», després de sol·licitar-li oficialment que transfereixi a les autoritats escoceses les competències per convocar una altra consulta de secessió.

La sol·licitud de Sturgeon arriba després que el seu partit, l'SNP, aconseguís 47 dels 59 escons que corresponen a Escòcia en les eleccions generals britàniques que es van celebrar la setmana passada, en les quals el líder del Partit Conservador, Boris Johnson, va aconseguir la victòria amb majoria absoluta a la Cambra dels Comuns.

Sturgeon argumenta en la seva carta a Jonhnson que després de la victòria del seu partit en les eleccions generals a Escòcia és «indiscutible» que cal que es convoqui un segon referèndum d'independència a Escòcia.



«Resultat decisiu»

Per la seva banda, el Govern del Regne Unit va rebutjar la petició de Sturgeon, en considerar que «seria una distracció perjudicial». «Volem que 2020 sigui un any d'oportunitat, creixement i unitat per a Escòcia, no de més divisió», va afirmar.

En una nota que acompanya l'agenda legislativa del Govern de Johnson va rebutjar la proposta de Sturgeon, entre altres raons perquè enfosquiria el «resultat decisiu» de 2014, quan una majoria dels escocesos es van pronunciar en contra de la secessió.

Llavors, «es va prometre al poble d'Escòcia que seria una votació única en una generació», va afirmar el Govern, que va reiterar la seva promesa d'invertir per afavorir el creixement econòmic.