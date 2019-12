Junqueras és el líder català més ben valorat i Torra empitjora amb un 3,95 de mitjana

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, és el líder català més ben valorat amb una mitjana de 6,03 i, juntament amb el portaveu dels comuns al Congrés, Jaume Asens (5,10), són els únics que aproven, mentre que el president de la Generalitat, Quim Torra, empitjora la valoració que va obtenir al juliol i passa d'un 4,15 a un 3,95.

Així ho reflecteix una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat que ha presentat aquest divendres en roda de premsa el director del CEO, Jordi Argelaguet, que es va dur a terme entre el 14 de novembre i el 5 de desembre --just després de les eleccions generals del 10N-- amb una mostra de 1.500 persones i un marge d'error de 2,53, i es tracta de la primera enquesta que mostra l'impacte de la sentència de l'1-O.

Malgrat que Asens obté una nota mitjana per sobre de 5, Junqueras és l'únic que és valorat amb entre un 5 i un 10 de nota per la majoria dels enquestats --el 66% dels catalans l'aproven, mentre que el 23,8% el suspenen, el 7,3% no ho sap i no contesta, i el 2,9% no el coneix--.

La pitjor valoració és per a la líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, amb un 2,01, seguida de la portaveu del partit taronja al Congrés i exlíder a Catalunya, Inés Arrimadas (2,12), i el president del PP català, Alejandro Fernández, amb un 2,19 de mitjana.

L'expresident Carles Puigdemont també suspèn amb un 4,26; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, obté un 3,77; la presidenta dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, rep un 4,56; i el diputat de la CUP Carles Riera, un 4,73.