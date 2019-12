Junqueras: «No s'ha d'aturar la negociació en cap caps»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat el dret a "tornar-ho a intentar" quan hi hagi unes "majories clares i repetides en el temps". En una entrevista a Catalunya Ràdio just després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la seva immunitat, Junqueras rep amb "prudència i serenitat" aquesta resolució. A més, afegeix que el Suprem pot no aplicar la sentència de la justícia europea encara que sigui "explícita i clara". Pel que fa a les negociacions ERC-PSOE per a la investidura, considera que no s'ha d'aturar la negociació "en cap cas" independentment que ell sigui o no a la presó. Unes declaracions que va fer sense conèixer que ERC congelaria les reunions amb els socialistes fins que l'advocacia de l'Estat es pronunciï sobre la decisió del TJUE.

"Res del que vam fer era delicte, no només era legítim, sinó que era legal, i ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar. I vam assumir els riscos que implicava intentar-ho, i un d'aquests riscos era ser a la presó, i aquí estem". D'aquesta manera, Junqueras, que fa més de dos anys que està a la presó, ha defensat que es torni a intentar quan hi hagi "majories clares i repetides en el temps, tant en nombre de vegades que les urnes ho corroborin com en l'exposició del projecte que es pretén".

És a dir, que en diverses eleccions se superi el 50% de suport independentista en la majoria de l'àmbit territorial català. "Si això es produeix en repetides eleccions i no hi ha dubtes, les institucions estan obligades a canalitzar aquesta voluntat de la ciutadania i que s'assumeixin les conseqüències jurídiques i legals, sempre en un context de multilateralitat, perquè això afecta les institucions catalanes, espanyoles i europees", ha afegit.

Preguntat per si ERC ha abandonat la unilateralitat tal com va dir el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, Junqueras ha respost que "qui hauria d'abandonar la unilateralitat de la judicialització i de la repressió hauria de ser l'Estat" i ha declarat que ell sempre ha estat "multilateralista".

El president d'ERC ha afirmat que seria un plaer està assegut al Parlament Europeu per exercir d'europarlamentari i que en té ganes per defensar-hi la independència de Catalunya i afrontar els reptes que té la UE com el canvi climàtic, la feminització de la societat i el "repte majúscul demogràfic".

Ha explicat que li agradaria ser a l'Eurocambra si ha de votar un suplicatori per aixecar-li la immunitat. "I vull veure com voten els meus companys mirant-me als ulls. Vull veure què voten. Vull preguntar-los mirant-los als ulls si creuen que jo hauria de ser a la presó. A Dolors Montserrat, que avui sentia que deia que jo havia de ser a la presó. Que m'ho digui mirant-me als ulls. Podria? Jo estaria encantat d'escoltar la resposta", ha afegit.

Abans de conèixer la posició d'ERC d'aturar les negociacions amb el PSOE per a la investidura fins a conèixer la posició de l'advocacia de l'Estat respecte a al decisió del TJUE sobre la seva immunitat, el president del partit empresonat defensa que la negociació no s'ha d'aturar "en cap cas" i que sempre s'ha d'estar disposat a dialogar amb tothom independentment que ell sigui o no a la presó.

En referència a la sentència del TSJC que inhabilita el president de la Generalitat, Quim Torra, a un a mig per no retirar a temps la pancarta del Palau de la Generalitat en favor dels presos i exiliats, Junqueras s'ha limitat a dir que "és una demostració de quin és el nivell de la justícia a Espanya".

Pel que fa a l'escenari que pot obrir aquesta inhabilitació que no es farà efectiva fins que la sentència sigui ferma, Junqueras no es mulla en si ha d'haver eleccions argumentant que no és una decisió que hagi de prendre ell però afegeix que "el que serà bo per a la gent és que s'aprovin els pressupostos, però no té per què implicar que s'esgoti la legislatura".