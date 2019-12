El president penja la bandera europea al balcó del Palau de la Generalitat

El president català, Quim Torra, va decidir ahir penjar la bandera europea al balcó del Palau de la Generalitat com a gest per reivindicar que és a Europa on els catalans troben «la justícia que se'ls nega a Espanya».

Torra va difondre a Twitter una fotografia de la balconada del Palau on s'exhibeix una pancarta amb el lema «Llibertat d'opinió i d'expressió», ara al costat d'un pal en el qual oneja la bandera europea.

El gest va arribar hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemnés Torra a un any i mig d'inhabilitació per un delicte de desobediència per haver-se negat a retirar els llaços grocs dels edificis públics en període electoral, el mateix dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat.

«Amb la bandera d'Europa, on els catalans trobem la justícia que se'ns nega a Espanya. Vull agrair a tots les mostres de suport i solidaritat rebudes avui i durant el meu judici. Llibertat immediata de presos polítics i retorn d'exiliats, fi de la repressió i independència», va escriure Torra.

D'altra banda, els grups municipals d'ERC i Junts per Catalu-nya van anunciar que volen que el ple de l'Ajuntament de Barcelona es pronunciï avui sobre la sentència del TJUE, que avala la immunitat de Junqueras com a eurodiputat, i la del TSJC, que inhabilita el president de la Generalitat.