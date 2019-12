Puigdemont i Comín, acreditats com a eurodiputats

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ja tenen l'acreditació que els reconeix com a eurodiputats. Ambdós han accedit al Parlament Europeu cap a tres quarts de dotze del migdia per iniciar els tràmits necessaris i n'han sortit poc després amb l'acreditació penjada al coll.

"El fet que tinguem això potser és una derrota per a alguns, però gran victòria per a Europa", ha assegurat Puigdemont des de les portes del Parlament Europeu. L'expresident ha dit que si no han pogut tenir abans l'acreditació ha estat per una decisió "il·legal i abusiva" de l'anterior president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, i que han hagut de "lluitar contra una poderosa màquina".

Puigdemont i Comín han pogut entrar a l'Eurocambra després de la publicació ahir de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat del president d'ERC, Oriol Junqueras, que va provocar que el president del Parlament, David Sassoli, aixequés la prohibició d'entrada que ambdós tenien des de l'octubre per la reactivació de l'euroordre. Coneguda la sentència del TJUE, Sassoli va demanar als serveis jurídics que n'avaluessin els "efectes" sobre la composició de la cambra.