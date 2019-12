Segona jornada de vaga a Renfe i Adif aquest desembre sense incidències

La segona jornada de vaga a Renfe i Adif trasncorre aquest divendres sense incidències amb un seguiment d'entre el 2,8%, segons l'operadora, i de fins el 35% a Catalunya, segons la CGT, sindicat que ha convocat la protesta. Tot i que aquesta setmana les parts havien acostat posicions, finalment no es va arribar a cap acord i la vaga d'aquest divendres ha tirat endavant. Es tracta de la segona aturada després de la del passat 5 de desembre. Els treballadors protesten per "falta de voluntat de diàleg", la "desgana" i el "passotisme" de l'operadora i del ministeri de Foment i per la falta de personal i la política de "privatitzacions i externalitzacions" en el sector ferroviari". La CGT també critica que la nova alta velocitat 'low cost' demostra que "continuen encaminats al manteniment dels serveis d'alta velocitat i el continuisme de l'abandonament dels serveis de rodalies i mitjana distància".

Els serveis mínims decretats són d'un 66% del servei entre les 6.00 i les 9.30 hores i les 17.00 i les 20.30 hores. Durant la resta de la jornada, els serveis mínims seran del 33%. Pel que fa la Llarga Distància i l'Alta Velocitat, circularan el 90% dels trens, mentre que ho faran el 63% dels Avant.

Com en altres ocasions, els passatgers afectats han mostrat el seu malestar per la manca d'informació sobre els trens que circulen o no durant la jornada de vaga. "Sabíem que hi ha vaga però hi ha molta desinformació sobre els trens que no funcionen i no diuen bé les hores", s'ha queixat la Sílvia preocupada per si "arribaràs o no" destí. Per la seva banda, la Rosa també ha criticat el "desastre d'informació" sobre els combois afectats i l'Elisa, una altra viatgera, ha narrat com cada divendres viatja a Barcelona des de Cambrils i ha hagut d'agafar el tren dues hores abans.