Asens demana a ERC que tanqui «aviat» un acord amb el PSOE

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, va apel·lar ahir a la «història» i al «sentit de la responsabilitat» d'ERC perquè tanqui com més aviat millor un acord amb el PSOE i no «alenteixi» les negociacions sobre la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans, segons la seva opinió, «estan jugant amb foc», i és «molt més responsable la posició d'Oriol Junqueras», que en una entrevista a Catalunya Ràdio va advocar per no aturar la negociació amb el PSOE «en cap cas». «Creiem que la ciutadania no es mereix que se suspenguin les negociacions», va dir Asens, que considera que l'acord entre ERC i el PSOE «s'ha de materialitzar com més aviat millor».